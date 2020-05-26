Страны Балтии и Польша подали заявку в ЕС на финансирование проекта синхронизации электросетей за 1,2 млрд евро

Операторы электропередающих сетей Литвы, Латвии, Эстонии и Польши подали заявку в Фонд соединения европейской инфраструктуры (Connecting Europe Facility, CEF) Еврокомиссии на финансирование второго этапа проекта синхронизации электросетей Балтийских стран с континентальной Европой.
"Впервые подана общая заявка всех четырех стран на финансирование проекта на средства Евросоюза", - сообщила пресс-служба министерства энергетики Литвы со ссылкой на главу ведомства Жигимантаса Вайчюнаса.
"В течение трех лет мы закладывали основания для этого шага. Важнейший проект нашей энергетической независимости как никогда близок к цели, пользуется высочайшей поддержкой ЕС, региональным и национальным консенсусом", - отметил он.
Совокупная стоимость второго этапа превышает 1,2 млрд евро, в том числе в Литве - 474 млн евро, Эстонии - примерно 111 млн евро, Латвии - 100 млн евро, Польше - почти 536 млн евро. Ожидается, что ЕС максимально выделит 75% стоимости.
Заявка в фонд поступила от литовской Litgrid, латвийской Augstsprieguma tikls, эстонской Elering и польской PSE.
В рамках проекта предполагается прокладка морского кабеля Harmony Link, который соединит Литву и Польшу, модернизация линий электропередачи, установка девяти синхронных компенсаторов (по три в каждой из трех Балтийских стран), обновление систем управления. В частности, в Литве намечено строительство необходимой для подключения перемычки распределительной станции в Дарбенай и ЛЭП до подстанции.
На первый этап проекта синхронизации из CEF было выделено 75% стоимости, в том числе 324 млн евро Литве, Латвии и Эстонии. В целом на три этапа потребуется 1,6 млрд. евро.
В свете планов прокладки подводного кабеля Harmony Link литовская Litgrid и польская PSE подписали договор о сотрудничестве. Как сообщила Litgrid, компании взяли на себя обязательства в 2021-2025 годах построить высоковольтную линию 700 МВт. Стоимость проекта составит около 680 млн евро. Прокладка кабеля по дну Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим этапом проекта синхронизации.
Это вторая перемычка между Литвой и Польшей - ранее была проложена наземная LitPol Link. "Вторая перемычка будет морской. Ее прокладка станет переломной точкой в проекте синхронизации, и мы, по сути, приблизимся к стратегической цели Литвы - стать энергетически независимыми от России и соединиться с электросетями континентальной Европы", - говорится в сообщении гендиректора Litgrid Дайвиса Вирбицкаса.
Операторы разделили ответственность за работы: литовская компания отвечает за прокладку кабеля, а PSE - за строительство преобразовательных станций в обеих странах. Каждая сторона оплатит 100% затрат по реализации проекта на ее территории, а затраты на строительство кабеля будут разделены пополам.
Летом прошлого года Литва, Латвия, Эстония, Польша и Еврокомиссия (ЕК) утвердили график работ по отключению энергосистем стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и их синхронизации с электросетями Европы, согласно которому проект должен быть завершена самое позднее к 2025 году.
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