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ТЭК 26.05.2020 15:32

Иран похвалил за здравомыслие США, пропустившие в Венесуэлу иранские танкеры с горючим

Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани похвалил США за то, что они воздержались от силовых действий против двух иранских танкеров, доставивших бензин и оборудование для НПЗ в эту латиноамериканскую страну.

"Решение Вашингтона не осуществлять каких-либо актов агрессии против иранских танкеров свидетельствует о том, что в правительства США еще есть люди, проявляющие мудрость, дальновидность и предусмотрительность", - цитируют посла иранские СМИ во вторник.

По его словам, эти здравомыслящие американские политики "должны убедить поджигателей войны, что приверженность международному праву и соглашениям между правительствами, включая США, обеспечит более безопасный мир для всех, в том числе и для Америки".

"Отрадно, что в США в конце концов осознали, что необходимо соблюдать свои обязательства в рамках международных соглашений, включая свободу международной торговли и судоходства", - сказал Солтани.

Иран направил пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего в Венесуэлу, испытывающую острую нехватку топлива из-за введенных против нее американских санкций. Иран также находится под жесткими нефтяными санкциями США.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что США планировали блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключалось введение санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.

В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что Исламская республика примет ответные меры, если США создадут проблемы для танкеров.

Первые два танкера беспрепятственно прибыли к берегам Венесуэлы.

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Тэги: ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, ТАНКЕРЫ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]