Иран похвалил за здравомыслие США, пропустившие в Венесуэлу иранские танкеры с горючим

Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани похвалил США за то, что они воздержались от силовых действий против двух иранских танкеров, доставивших бензин и оборудование для НПЗ в эту латиноамериканскую страну.
"Решение Вашингтона не осуществлять каких-либо актов агрессии против иранских танкеров свидетельствует о том, что в правительства США еще есть люди, проявляющие мудрость, дальновидность и предусмотрительность", - цитируют посла иранские СМИ во вторник.
По его словам, эти здравомыслящие американские политики "должны убедить поджигателей войны, что приверженность международному праву и соглашениям между правительствами, включая США, обеспечит более безопасный мир для всех, в том числе и для Америки".
"Отрадно, что в США в конце концов осознали, что необходимо соблюдать свои обязательства в рамках международных соглашений, включая свободу международной торговли и судоходства", - сказал Солтани.
Иран направил пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего в Венесуэлу, испытывающую острую нехватку топлива из-за введенных против нее американских санкций. Иран также находится под жесткими нефтяными санкциями США.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что США планировали блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключалось введение санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.
В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.
Президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что Исламская республика примет ответные меры, если США создадут проблемы для танкеров.
Первые два танкера беспрепятственно прибыли к берегам Венесуэлы.
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