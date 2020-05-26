Нефть дорожает на признаках восстановления баланса на рынке, Brent - $36,12 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут во вторник на фоне сигналов сокращения добычи и роста спроса по мере смягчения карантинных мер, введенных в связи со вспышкой коронавируса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $36,12 за баррель, что на $0,59 (1,66%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,82 (2,47%) - до $34,07 за баррель.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что рынок начинает балансироваться, поскольку с него ушло около 14-15 млн б/с нефти с учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах, но текущий профицит нефти по-прежнему составляет 7-12 млн баррелей в сутки. Минэнерго рассчитывает, что благодаря росту потребления рынок может сбалансироваться уже в июне-июле.

Спрос на нефть в Китае во втором квартале 2020 года восстановится до 13 млн баррелей в сутки (б/с), что на 16,3% выше показателя за первый квартал текущего года, прогнозируют аналитики Wood Mackenzie. Тем не менее, относительно второго квартала 2019 года спрос на нефть снизится примерно на 2,5%.

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - снимается все больше и больше ограничений.

"Импульс к открытию экономик, который мы наблюдаем, очень позитивен для роста спроса", - цитирует Dow Jones аналитика CMC Markets Майкла МаКарти.

Тем временем, данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

Помимо этого, недавнее снижение запасов нефти, а также уменьшение числа действующих нефтяных установок и добычи сланцевой нефти в США смягчили обеспокоенность избытком предложения, отмечает S&P Global Platts.

"Со стороны предложения худшее позади, благодаря значительному сокращению производства сланцевой нефти в США", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Добыча нефти в США на прошлой неделе составила 11,5 млн б/с, что стало минимальным уровнем с октября 2018 года, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго страны. Уровень добычи был на 1,6 млн б/с меньше по сравнению с мартовским пиком.