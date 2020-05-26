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ТЭК 26.05.2020 19:00

ЕБРР может выделить 90 млн евро на строительство ЛЭП на северо-западе Грузии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов профинансировать в Грузии проект стоимостью 90 млн евро, предусматривающий строительство сети линий электропередачи 500/220/35 кВ со строящейся ГЭС на реке Ненскра в Сванетии (горный регион на северо-западе страны).

Договоренность об этом была достигнута между правительством Грузии и ЕБРР по итогам онлайн-конференции, на которой детально был обсужден данный проект, сообщает пресс-служба правительства.

"Кредитное соглашение будет подписано в июне текущего года, после чего будет объявлен тендер по выбору компании-исполнителя проекта", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, в ходе видеоконференции с участием регионального директора ЕБРР на Кавказе Катарины Бьорлин Хансен, управляющего директора банка в Восточной Европе и на Кавказе Маттео Патроне, министра финансов Грузии Иванэ Мачавариани и замминистра экономики и устойчивого развития Давид Твалабеишвили было заявлено, что важными проектами, которые будут реализованы в следующем периоде при активной поддержке банка, станут реформы государственных компаний и корпоративные вопросы электроэнергетической системы страны.

ЕБРР является одним из инвесторов строительства самой Ненскра ГЭС установленной мощностью 280 МВт. Проект осуществляется южнокорейской K-Water (Korea Water Resources Corporation) в партнерстве с грузинским государственным АО "Партнерский фонд". В феврале 2018 года совет директоров банка одобрил выделение на этот проект $214 млн, а также принял решение вложить $15 млн в акционерный капитал АО "Ненскра гидро".

Общая инвестиционная стоимость проекта, в финансировании которого участвуют также Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Корейский банк развития, составляет $1 млрд 83 млн. Его реализацию планируется завершить в 2021 году. Годовая выработка ГЭС составит 1,2 млрд кВт.ч электроэнергии.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор Грузии. С 1991 года - начала деятельности в стране - банк инвестировал около $4 млрд в 249 проектов в разных секторах экономики.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕБРР, ЛЭП, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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