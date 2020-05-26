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Дальнее зарубежье 26.05.2020 17:27

Глава МИД Италии выступает за открытие границ внутри ЕС 15 июня

Италия выступает за совместное открытие границ между странами в Евросоюзе 15 июня, заявил глава МИД этой европейской страны Луиджи Ди Майо.

"Мы работаем над тем, чтобы мы смогли вновь начать ездить все вместе по Европе 15 июня. Для туризма 15 июня - это как европейский "День Д" (день высадки союзных войск в Нормандии - ИФ)", - сказал министр в эфире телеканала РАИ 1.

"Германия хочет открыть границы 15 июня... И мы над этим работаем вместе с Австрией и другими странами", - добавил Ди Майо.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС продлить ограничения на необязательные поездки в Евросоюз до 15 июня.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в свою очередь сообщил, что Германия из-за пандемии коронавируса продлит контроль на границах с Францией, Австрией и Швейцарией до 15 июня. По его словам, с 15 июня передвижение внутри ЕС, как ожидается, будет осуществляться в нормальном режиме.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МИД, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]