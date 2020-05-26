Реформирование ВОЗ обсуждалось во время консультаций ЕС-Япония - глава Евросовета

Главной темой видеоконференции руководства ЕС с премьер-министром Японии Синдзо Абэ был глобальный вызов пандемии COVID-19, и в этом контексте обсуждалась возможность реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы говорили о том, что вместе должны работать над реформированием некоторых международных организаций. ВОЗ - это важная для нашего мира многосторонняя организация, и мы вели речь о том, что стоило бы подвести итог и посмотреть, какие мы могли бы извлечь уроки из этого кризиса", - сказал Мишель во вторник на пресс-конференции после консультаций на высшем уровне ЕС-Япония.

Глава Евросовета сообщил, что затрагивалась тема создания вакцины, которая должна быть всеобщим достоянием, доступным всем странам, и приветствовал вклад Японии в международную донорскую конференцию по сбору средств на разработку вакцины против коронавируса, методов лечения и диагностики.

По словам Мишеля, была также поднята тема кампаний дезинформации.

"В течение последних недель мы видели очень негативное воздействие некоторых стратегий дезинформации. И мы должны работать более тесным образом, чтобы располагать более прозрачной информацией. Мы должны усилить наше сотрудничество. Для нас это важно. Наши демократические общества основываются на надежной и прозрачной информации", - отметил председатель Евросовета.

В связи с этим он подчеркнул важность продвижения европейских демократических ценностей, чтобы в будущем лучше "препятствовать вредоносным и разрушительным воздействиям некоторых дезинформационных кампаний".