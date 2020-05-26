В Армении сегодня мы видим не только героизацию, но и реализацию нацизма – завсектором Администрации президента Азербайджана

Вопросы территориальных претензий Армении к Азербайджану, а также героизации фашизма в Армении обсудили политологи Азербайджана и России.

Заведующий сектором стратегических исследований и планирования Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов во вторник на онлайн- конференции "Годовщина азербайджанской государственности - достижения, проблемы, сотрудничество с РФ" рассказал, что фактически сразу после объявления в 1918 году Грузией, Азербайджаном и Арменией о своей независимости, Армения объявила войну Азербайджану и Грузии. В Азербайджане Армения объявила претензии на Нагорный Карабах и Нахчыван, в Грузии – на Ахалкалаки и Борчалы.

«Россия после оккупации азербайджанских территорий голосовала за их немедленную и безоговорочную деоккупацию. В последние годы в ходе переговоров жонглируют терминами о поэтапном или пакетном урегулировании, хотя в резолюции Совбеза ООН говорится о безоговорочном и незамедлительном освобождении оккупированных территорий Азербайджана. Тем не менее, Армения отказывается выполнять это требование и выдвигает условия для вывода своих войск», - отметил он.

Завсектором в своем выступлении также коснулся темы героизации нацизма, прежде всего, в Армении.

Ахундов также предложил не использовать в адрес армянского фашиста Гарегина Тер-Арутюняна (Нжде) слово "коллаборационист", потому что Нжде не был перебежчиком, а являлся сторонником фашистской идеологии.

"В переводе с армянского слово "цехакронутюн" означает нацизм или расизм. Это идеология, которую разработал Гарегин Нжде, в честь которого в столице Армении воздвигнут памятник. Как в СНГ может входить страна, в которой фашиста возносят до уровня национального героя, являвшегося в тоже время зачинщиком нагорно-карабахского конфликта, а также имевшего территориальные претензии к землям Турции и Грузии. Сегодня в Армении мы видим не только героизацию, но и реализацию нацизма", - подчеркнул Ахундов.

Российский историк и кавказовед Олег Кузнецов, в свою очередь, отметил, что Россия является "естественным союзником Азербайджана".

"В России проводится политика по пресечению не только попыток героизации нацизма, но также всяческой экстремистской деятельности со стороны армянских националистов. После того как в Армавире была снесена мемориальная плита Нжде, полиция города провела серьезную спецоперацию, связанную не только с выявлением, но и с выдворением из пределов РФ чуть ли не полутора десятка армянских экстремистов, им запрещен въезд на территорию России, их вернули в Армению. Помимо этого органы госбезопасности России поставили финальную точку в вопросе, является ли Нжде нацистом, когда из омского архива ФСБ России рассекретили документы о его осуждении", - подчеркнул Кузнецов.

По словам историка, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является главной угрозой стабильности безопасности не только южно-кавказского региона, но и более широкой географической области, начиная от передней Азии, заканчивая Центральным Поволжьем.

"Мы имеем общую угрозу. Поэтому мы должны объединиться, для того, чтоб ей противодействовать", - отметил Кузнецов.

Политолог и общественный деятель Дарья Гревцова, в свою очередь, добавила, что России совершенно не нужны конфликты на ее границах, и она поддерживает территориальную целостность Азербайджана и совершенно не приемлет политику Армении по героизации нацизма.

"Если вспомним недавнее выступление Сергея Лаврова и его предложение подписать договор (по урегулированию нагорно-карабахского конфликта – ИФ), то армянская сторона отказалась его подписывать, хотя заранее обсуждалось и все были согласны с его пунктами. Конечно же, неадекватность армянской стороны в России видят и понимают, что проблема есть, в первую очередь в армянской стороне, ее нежеланием разрешить конфликт, а желанием сохранить статус-кво, поскольку это выгодно им", - отметила Гревцова.

По ее словам, очень важным является информационная поддержка, необходимо информировать европейское сообщество о данном вопросе. «Европейское сообщество слышало о нагорно-карабахской проблеме, но совершенно не в курсе об оккупации Арменией 7 районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Нужно также устраивать онлайн-конференции с коллегами из европейских стран", - отметила Гревцова.

В свою очередь, российский политик, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что Азербайджан обладает сильной армией. «Проблема Нагорного Карабаха требует отдельной конференции, мне есть, что сказать по этому поводу. Я на стороне азербайджанского народа в том, что касается международных договоренностей и, без всякого сомнения, юридические аспекты должны быть исполнены любым государством, включая и Армению», - добавил он.

Отметим, что 18 декабря 2019 года на пленарном заседании 74-й Генассамблеи ООН по инициативе России путем голосования была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма, которую поддержали 133 государства.

Х.Насирзаде