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Дальнее зарубежье 26.05.2020 18:00

В Британии 46 тыс. человек могли умереть после заражения коронавирусом

В Великобритании пересчитали число умерших после заражения коронавирусом и пришли к выводу, что, вероятно, порядка 46 тыс. британцев скончались от COVID-19, передают британские и европейские СМИ.

Ранее сообщалось, что согласно официальным данным в Британии зафиксировано свыше 36,9 тыс. смертей, связанных с коронавирусом. Однако в эти данные включены только смерти тех людей, который сдавали тест на коронавирус, и он подтверждал их положительный статус заражения.

В свою очередь британское бюро статистики приводит иные данные. Специалисты включили в список умерших от вируса также и тех британцев, которые скончались, но коронавирус у них подозревался, но не был подтвержден и задокументирован.

Согласно этим данным, в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии по состоянию на 15-20 мая (в разных частях Великобритании) скончались 46 тыс. человек. Это фактически означает, что по состоянию на вторник 26 мая в Великобритании умерло даже более, чем 46 тыс. человек.

Тем не менее, отмечают СМИ, статистика также показывает, что на этой неделе скорость распространения вируса в Британии снизилась.

Премьер-министр этой страны Борис Джонсон намерен с 1 июня возобновить работу школ для учащихся младших классов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]