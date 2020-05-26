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СНГ 26.05.2020 16:26

Парад Победы состоится 24 июня - Путин

Президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, который должен состояться 24 июня.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая прошла в режиме видеоконференции.

Президент приказал обеспечить "самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада".

"Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены", - подчеркнул Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПАРАД, ПОБЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]