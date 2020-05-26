Госдолг Украины вырос в апреле на 1,3% в долларовом выражении, с начала года снизился на 3,5%

Совокупный государственный долг Украины в апреле 2020 года снизился на 2,7%, до 2,196 трлн гривен, а в долларовом эквиваленте вырос на 1,3%, до $81,4 млрд, сообщило министерство финансов страны.

"Традиционно ключевым фактором влияния на состояние госдолга были колебания на валютном рынке. По данным НБУ, ревальвация гривны по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%", - отметил Минфин в сообщении.

Минфин сообщает, что из четырех запланированных на апрель аукционов был проведен лишь один: по итогам аукциона 28 апреля на финансирование госбюджета было привлечено 9,8 млрд грн.

"Более половины привлеченных средств - облигации государственного внутреннего займа, номинированные в гривне. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%, а сумма привлеченных ресурсов - более 5,3 млрд грн. Еще около 4,5 млрд грн. государственный бюджет получил от размещения шести- и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности по этим бумагам составила 3,29% и 3,5% соответственно", - говорится в сообщении Минфина.

Прямой госдолг в апреле этого года в долларовом выражении увеличился на 1,2%, до $71,74 млрд, а в гривневом - снизился на 2,7%, до 1,934 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в апреле сократился на 0,4%, до $40,16 млрд (в гривне - снизился на 4,3%, до 1,083 трлн грн.).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц снизился на 2%, до 261,474 млрд грн., а в долларах, наоборот, вырос на 2%, до $9,69 млрд. В том числе внешний - снизился на 4%, до 245,533 млрд грн. (в долларах - сократился на 0,2%, до $9,103 млрд).

С начала года совокупный госдолг снизился на 3,5% в долларовом эквиваленте и увеличился на 3,2% в гривневом, свидетельствуют данные Минфина.

Доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам марта снизилась до 40,32%, в SDR - до 13,35%, в евро - 12,21%, тогда как доля долга в иенах осталась неизменной - 0,71%. Однако доля обязательств в национальной валюте увеличилась до 33,41%. Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в апреле вырос до 26,97 грн./$1 с 24,92 грн./$1 в январе.

Выплаты в апреле составили 9,9 млрд грн. в счет обслуживания основного долга и 9 млрд грн. по процентам.

"Для обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", - отмечает также Минфин.

Совокупный госдолг Украины за 2019 год уменьшился в гривневом эквиваленте на 7,8%, до 1 трлн 998,3 млрд грн., в долларовом выражении вырос на 7,7%, до $84,4 млрд.

Официальный курс на 26 мая - 26,87 грн./$1.