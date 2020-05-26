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СНГ 26.05.2020 18:44

Гайдукевич снялся с выборов, назвал Лукашенко "единственным гарантом единства" Белоруссии

Лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, который заявлял о своих президентских амбициях, заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу действующего президента Александра Лукашенко.

"В этой ситуации мои политические амбиции уступают ситуации в стране. Я считаю, что нельзя допустить слома страны. Я призываю всех пойти на выборы и проголосовать за действующего президента", - сказал Гайдукевич, которого цитирует портал tut.by.

По словам Гайдукевича, за него уже собраны 30 тысяч подписей. И он передаст их и свою программу в штаб действующего президента.

"Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения. Я считаю, что мы должны отстоять свою страну и после выборов начать реформы", - заявил бывший претендент.

По его словам, "все кандидаты, которые остались, кроме действующего президента, они все выступают за слом страны". "Нам не нужен Порошенко, нам не нужен бывший чиновник, нам не нужны те, кто бегает по улицам и предлагает отнять и поделить. Мы не поддерживаем революцию, революция - всегда кровь. Действующий президент - единственный гарант единства страны", - заявил Гайдукевич.

Как сообщалось, президентские выборы состоятся в Белоруссии 9 августа 2020 года.

ЦИК республики зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, которые до 19 июня собирают подписи избирателей, необходимые для регистрации кандидатов в президентов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛДП, ВЫБОРЫ, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]