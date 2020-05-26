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Дальнее зарубежье 26.05.2020 22:43

Еврокомиссия начинает возвращение персонала в нормальный режим

Персонал Европейской комиссии (ЕК) начал в плановом порядке 25 мая постепенно возвращаться из домашней изоляции в офисы своих подразделений, сообщил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Все необходимые условия по началу первой фазы (смягчения ограничений - ИФ) были соблюдены, начиная с 25 мая. Комиссия приступила 25 мая к постепенному возвращению работников в офисы на всех своих объектах", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

При этом он подчеркнул, что "для значительного большинства дистанционная работа пока остается нормой". "В то же время для ограниченного количества членов персонала имеется возможность вернуться на рабочие места на добровольной основе и при организации еженедельных смен", - сказал Уйвари.

Он уточнил, что лица, у которых нет возможности работать из дома, будут приезжать в офисы. Но даже при том, что 25% работников заявили о желании вернуться в свои кабинеты, к возобновлению работы выдвигаются требования санитарной безопасности, в частности, использования масок, и поначалу администрация сможет позволить приходить в офисы не более 10% рабочего состава в неделю.

В это число, по словам представителя ЕК, будут входить работники, занимающие ключевые посты, и "добровольцы". Кроме того, их разделят на еженедельные смены.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, ПЕРСОНАЛ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]