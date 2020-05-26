Азербайджанцы в России могут активнее решать острые проблемы через Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям – депутат Госдумы

Отношения между Азербайджаном и Россией набирают все больший оборот, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

"После распада СССР добрососедские отношения между Россией и Азербайджаном сохранились. Вековые традиции дружбы наших народов только развивались и приобретали новые формы. Президенты встречаются по несколько раз в год и это нас очень сильно радует. Многочисленные контакты поддерживались на парламентском уровне. Также у нас большой товарооборот между странами и прямые инвестиции измеряются миллиардами долларов. Российские КАМАЗы собираются в Гяндже. Мы поставляем вагоны для Бакинского метро. Азербайджан также является участником международных военных форумов", - сказал Журавлев во вторник на онлайн-конференции "Годовщина азербайджанской государственности - достижения, проблемы, сотрудничество с РФ".

Журавлев высоко отметил тот факт, что Азербайджан придает очень большое значение образованию на русском языке, о чем свидетельствует наличие большого числа русских школ в стране.

По словам депутата, знание населением русского языка и гостеприимство Азербайджана является одним из главных факторов, привлекающих российских туристов. "Гостеприимный и хлебосольный Азербайджан, далекий от расовых и языковых предрассудков, становится все более привлекательным местом для российских туристов. Число российских туристов, посещающих Азербайджан, увеличивается с каждым годом», подчеркнул депутат.

Также Журавлев отметил, что азербайджанской диаспоре в РФ следует улучшить сотрудничество с Россией. "Я вхожу в Совет при президенте по межнациональным отношениям. Там есть представитель азербайджанской диаспоры - Мехрибан Садыгова. Надо отметить, что мы готовы поднимать проблемы Азербайджана. Надо просто работать теснее, в том числе, в рамках Совета по межнациональным отношениям. Хоть он является консультативным и совещательным органом, но это серьезные вещи, это совет при президенте. Можно там поднимать острые вопросы. Поэтому имейте в виду, что у вас есть сторонники, это не только я, но и другие депутаты. Нужно нам активнее всем вместе работать", - отметил депутат.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, в свою очередь, отметил, что если бы СССР возглавил Гейдар Алиев, а не Михаил Горбачев, то Советский Союз и сегодня был бы мировой державой №1.

«Азербайджанская Республика сегодня, пожалуй, одно из самых успешных государств на постсоветском пространстве по всем социально-политическим и экономическим показателям и это с учетом того, что 20% страны находятся под оккупацией. Нужно отметить выдающуюся роль общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Еще во времена Советского Союза это был человек, который мыслил неординарно, а самое главное, не просто выступал с политическими заявлениями, он не просто делал политику, он осуществил выдающиеся экономические преобразования на территории тогдашней Азербайджанской ССР. И благодаря, прежде всего, этим практическим заслугам получил в дальнейшем карьерный рост, став первым заместителем председателя Совета министров СССР. Можно выразить только глубокое сожаление, что Горбачев возглавил Советский Союз, а не Гейдар Алиев. Потому что если бы СССР возглавил Гейдар Алиев, он бы выступил в качестве такого советского Дэн Сяопина, и Советский Союз и сегодня был бы мировой экономической и политической державой номер один. Потенциал, масштаб личности Гейдара Алиева позволял реализовать такой сценарий. К сожалению, так не произошло», - сказал он.

Коротченко считает, что в тяжелый момент, когда фактически речь шла об утрате государственности Азербайджанской Республикой, именно Гейдар Алиев пришел к власти и сумел развернуть страну на путь созидательного экономического и политического, социального развития.

По его словам, президент Ильхам Алиев - это действительно политик современной генерации.

Азербайджанский политик, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, в свою очередь отметил, что Азербайджан и Россия в составе СССР были двумя республиками-донорами.

«За годы пребывания в составе Российской Империи и Советского Союза из недр Азербайджана было добыто 1 млрд 200 млн тонн нефти.. За годы независимости было добыто 0,5 млрд тонн нефти, но если обратите внимание на развитие, то оно конечно же существенно интенсивнее, чем в советский период", - подчеркнул депутат.

Азербайджан, по словам Мусабекова, выстраивает со всеми странами партнёрские взаимовыгодные отношения. «Азербайджан является той страной, в партнёрстве с которым Россия может и обеспечивает безопасность на Северном Кавказе. Обе страны одинаково заинтересованы в этом партнёрстве для подавления религиозного экстремизма, террористических поползновений, которые предоставляют угрозу", - подчеркнул депутат.

Мусабеков также отметил, партнёрство Азербайджана, Казахстана и России помогло на Каспии развязать узел раннее существующих проблем и решить вопрос статуса Каспия, создать фундамент для сотрудничества в этом регионе.

Баку, подчеркнул депутат, тесно взаимодействует с Москвой на международных площадках в экономических и военно-политических вопросах.

Российский историк и кавказовед Олег Кузнецов, в свою очередь, отметил, что азербайджанцы являются второй по численности этнической группой в Москве. «Из 12 млн жителей Москвы этнические азербайджанцы составляют 10% населения (1,2 млн человек). Это показывает уровень интеграции между нашими странами и народами. Можно сказать, что в настоящее время ближе, чем Азербайджан, у России объективно никого нет", - подчеркнул историк.

Х.Насирзаде