Главы правительств стран СНГ 29 мая примут совместные документы о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики и образования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 мая примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств (СНГ), которое пройдет в формате видеоконференции.
"Предполагается, что главы правительств основное внимание уделят актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ, а также совместным усилиям по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
В повестке заседания - рассмотрение проекта Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года, определяющего базовые принципы и основные ориентиры торгово-экономического сотрудничества стран СНГ.
По итогам совета, сообщили в пресс-службе, предусмотрено принятие совместных документов о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.
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