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Внешняя политика 26.05.2020 18:33

Главы правительств стран СНГ 29 мая примут совместные документы о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики и образования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 29 мая примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых государств (СНГ), которое пройдет в формате видеоконференции.

"Предполагается, что главы правительств основное внимание уделят актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ, а также совместным усилиям по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В повестке заседания - рассмотрение проекта Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года, определяющего базовые принципы и основные ориентиры торгово-экономического сотрудничества стран СНГ.

По итогам совета, сообщили в пресс-службе, предусмотрено принятие совместных документов о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

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Тэги: СНГ, ЗАСЕДАНИЕ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]