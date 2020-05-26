Пентагон утверждает, что Россия направила в Ливию истребители для поддержки наемников, воюющих на стороне Хафтара

Африканское командование вооруженных сил США во вторник заявило, что Москва направила в Ливию свои истребители для поддержки российских наемников, воюющих на стороне армии маршала Халифы Хафтара против законных властей страны.
"Африканское командование США располагает данными, что Москва недавно разместила в Ливии истребители для поддержки частных военных компаний, спонсируемых российским государством", - указывается в заявлении.
"Российские военные самолеты, скорее всего, будут обеспечивать непосредственную авиационную поддержку и нанесение наступательных ударов в интересах ЧВК группы Вагнера, которая поддерживает боевые действия Ливийской национальной армии (ЛНA) против международно признанного правительства национального согласия. Российские истребители прибыли в Ливию с авиабазы в России после транзита через Сирию, где, по имеющимся данным, они были перекрашены для маскировки своего российского происхождения", - отмечает командование.
"Россия явно пытается склонить чашу весов в свою пользу в Ливии. Также, как я видел, они это делали в Сирии, они расширяют свое военное присутствие в Африке, используя поддерживаемые правительством группировки, такие как группа Вагнера, - сказал глава Африканского командования США, генерал Стивен Таунсенд. - Слишком долго Россия полностью отрицала свою причастность к продолжающемуся ливийскому конфликту. Что ж, сейчас это невозможно отрицать".
Генерал отметил, что военные США видели, "как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию". По его словам, ни ЛНА, ни частные военные компании не смогут получить такие самолеты без помощи России.
Генерал также утверждал, что Россия якобы использовала спонсируемого государством группу Вагнера в Ливии, чтобы скрыть свою прямую роль.
По его утверждению, маршал Хафтар собирается начать новую воздушную кампанию. "Это будут российские пилоты-наемники, которые будут летать на поставленных Россией самолетах для бомбардировки ливийцев", - заявил американский генерал.
Между тем в комитете Госдумы по обороне назвали фейком заявление военных США о российских самолетах в Ливии. Информация о том, что России перебросила в Ливию боевую авиацию, не соответствует действительности, заявил "Интерфаксу" во вторник первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров", - сказал Красов.
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