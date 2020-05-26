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ТЭК 26.05.2020 21:43

Половина нефтесервисных компаний Казахстана оказалась на грани банкротства

Половина нефтесервисных компаний в Казахстане находится на грани банкротства, сообщил председатель президиума Союза нефтесервисных компаний страны Рашид Жаксылыков на онлайн-брифинге во вторник.

"На сегодняшний день практически у всех нет контрактов", так как нефтедобытчики оптимизируют расходы и откладывают проектные работы, пояснил он.

"Сейчас нам приходится выживать. До конца года неопределенность сохранится. Те компании, которые смогли диверсифицировать работу, возможно, сохранят капитал, но в целом мы увидим много обанкротившихся предприятий и безработных. До конца года ни один новый проект не заработает. Если проект "Тенгизшевройла" - ПБР (проект будущего расширения - ИФ) заработает, то это уже был бы большой плюс", - сказал Жаксылыков.

По его мнению, ситуация не изменится как минимум до лета будущего года, спрос на нефтесервисные услуги возобновится только в 2022 году, когда, возможно, цены на нефть возрастут.

В целом по Казахстану в данной отрасли работают более 1 тыс. компаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЕСЕРВИС, БАНКРОТСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]