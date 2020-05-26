Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,4 тыс., скончавшихся увеличилось до 52

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 132 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время скончался один человек 1948-го года рождения с положительными результатами анализа на COVID-19, выздоровели и отпущены домой 78 человек", - подчеркивает штаб.
Таким образом, общее число зараженных достигло 4403, вылечившихся - 2819 человек, скончавшихся - 52.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 1532 человек. Состояние 42 из них оценивается как тяжелое, 56 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
По информации штаба всего проведено 276,338 тыс. тестов по выявлению коронавируса.
Б.Рустамбеков
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