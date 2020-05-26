Производство на Тенгизе не будет останавливаться, несмотря на вспышку COVID-19, уверяют местные власти

Нефтегазовое производство на месторождении Тенгиз останавливать не будут, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции на предприятии, сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

"Никто на Тенгизе работы останавливать не будет. Работы на Тенгизе надо делить на два вида. Первый - нефтегазовое производство, основное производство, как мы называем. Работа будет вестись по прежнему плану. Нет никаких планов снижения или остановки", - сказал Досмухамбетов на брифинге во вторник.

Второе направление, пояснил он, это работы по строительству проекта будущего расширения (ПБР).

"На этом строительстве задействовано много людей. Мы в тесной связи с руководством ТШО ("ТенгизШеврОйл" - ИФ), держим на контроле проводимые работы, дальнейшие планы", - отметил аким.

Досмухамбетов заверил, что сокращать персонал на Тенгизе не планируется, население вывозится для обеспечения безопасности людей.

"Мы вывозим население, чтобы в этот опасный момент сократить количество людей, провести очистительные и дезинфекционные работы и в дальнейшем возвращать людей обратно. Кроме того, в это время в городке провести тестирование всех оставшихся людей. Есть люди, которые находятся на вахте более 90 дней, как вы понимаете, это довольно тяжело, люди устали, их нужно заменить", - добавил он.

Руководство ТШО совместно с властями проводят меры по обеспечению безопасности, подчеркнул глава региона.

"И только после этого будет планироваться возвращение работников. Это большая работа, нельзя сразу сказать столько-то человек приедет-уедет. Нет цели сократить людей, остановить работу. Цель всех проводимых мероприятий - сохранить производство, обеспечить безопасность людей", - заключил он.

Как сообщалось, с месторождения Тенгиз было вывезено 18,5 тыс. работников нефтекомпании "Тенгизшевройл" (ТШО) и подрядных организаций. В компании не исключали, что возможна вторая волна демобилизации персонала.

Глава Союза нефтесервисных компаний Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов во вторник заявил, что еще 7 тыс. рабочих могут быть демобилизованы с месторождения.

Также в компании сообщали, что в настоящее время на месторождении Тенгиз работает около 21 тыс. человек, в том числе сотрудники ТШО и 420 подрядных организаций. До эвакуации в целом количество сотрудников оператора и его подрядчиков составляло порядка 40 тыс. человек. В конце апреля руководство управления здравоохранения Атырауской области сообщало, что из-за угрозы распространения коронавируса с месторождения будут вывезены около 17 тыс. вахтовиков.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова 20 мая сообщила, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников подрядных организаций ТШО составило 935. Тогда же санврач заявила, что продолжение роста заболеваемости COVID-19 может привести к закрытию предприятия.

Первый случай коронавирусной инфекции на Тенгизском месторождении зарегистрирован 8 апреля.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (доля участия 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП Lukarco (5%).

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана. ТШО в 2019 году увеличила объем добычи нефти на 4,2% по сравнению с 2018 годом - до 29,8 млн тонн при общем объеме добычи нефти в Казахстане в минувшем году в 78,6 млн тонн.

Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора равны 3,2 млрд тонн (25,5 млрд баррелей), Королевского месторождения - 200 млн тонн (1,6 млрд баррелей). Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 млн до 1,37 млрд тонн (7,1-10,9 млрд баррелей).

В настоящее время ТШО реализует проект расширения добычи на Тенгизе (ПБР-ПУУД) общей стоимостью $45,2 млрд.