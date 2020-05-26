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ТЭК 26.05.2020 19:21

Нефть растет на фоне сигналов восстановления баланса на рынке, Brent на уровне $35,88 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут во вторник на фоне постепенного смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, подстегивающего спрос на нефтепродукты.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $35,88 за баррель, что на $0,35 (0,99%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,87 (2,62%) - до $34,12 за баррель.

Избыток на нефтяном рынке уменьшается в последние недели, что также оказывает котировкам поддержку.

"Нефтяной рынок, наконец, в скором времени сбалансируется", - говорит эксперт консалтинговой компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует Dow Jones.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что рынок начинает балансироваться, поскольку с него ушло около 14-15 млн б/с нефти с учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах, но текущий профицит нефти по-прежнему составляет 7-12 млн баррелей в сутки. Минэнерго РФ рассчитывает, что благодаря росту потребления рынок может сбалансироваться уже в июне-июле.

Спрос на нефть в Китае во втором квартале 2020 года восстановится до 13 млн баррелей в сутки (б/с), что на 16,3% выше показателя за первый квартал текущего года, прогнозируют аналитики Wood Mackenzie. Тем не менее, относительно второго квартала 2019 года спрос на нефть снизится примерно на 2,5%.

Эксперты Julius Baer повысили прогноз по котировкам нефти на следующие три месяца.

"Опасения по поводу избытка предложения на рынке нефти отошли на второй план. Признаки восстановления спроса и существенного сокращения предложения поддерживают рост котировок. Учитывая более позитивный фундаментальный прогноз, мы повышаем наш прогноз по ценам на нефть на следующие три месяца до $40 за баррель", - пишет главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - снимается все больше и больше ограничений.

Тем временем данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с по соглашению ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

Помимо этого, недавнее снижение запасов нефти, а также уменьшение числа действующих нефтяных установок и добычи сланцевой нефти в США смягчили обеспокоенность избытком предложения, отмечает S&P Global Platts.

Добыча нефти в США на прошлой неделе составила 11,5 млн б/с, что стало минимальным уровнем с октября 2018 года, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго страны. Уровень добычи был на 1,6 млн б/с меньше по сравнению с мартовским пиком.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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