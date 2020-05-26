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В Венгрии готовятся отозвать у правительства 20 июня чрезвычайные полномочия, принятые в связи с коронавирусом

Правительство Венгрии собирается передать в парламент законопроект, который предусматривает отмену 20 июня особых полномочий исполнительной власти, принятых из-за пандемии коронавируса, сообщают во вторник западные СМИ.

"Законопроект с призывом к правительству завершить режим (повышенной - ИФ) опасности будет направлен в парламент сегодня", - заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

"С принятием закона этот режим, как ожидается, завершится в Венгрии 20 июня", - добавила она.

В середине мая премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что в конце мая готов отказаться от экстренных полномочий, предоставленных ему парламентом в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

В конце марта парламент Венгрии принял закон, наделяющий в связи с угрозой коронавируса расширенными полномочиями правительство Орбана.

Впоследствии Орбан подвергся критике, в том числе со стороны Европарламента, поскольку действие закона, позволяющего его правительству действовать в режиме чрезвычайной ситуации, ограничено по времени лишь сроком, когда парламент решит, что эпидемиологический кризис в Венгрии успешно преодолен. Венгерская оппозиция в свою очередь утверждала, что расширенные властные полномочия Орбан использовал не для борьбы с коронавирусом, а для подавления несогласных с ним.

Сам Орбан настаивал, что новый закон позволил ему быстро и эффективно реагировать на ситуацию с пандемией.

СМИ напоминают, что по данным за вторник в Венгрии с населением в 10 млн человек выявлены 3771 случаев коронавируса. Зафиксированы 499 летальных исходов среди инфицированных лиц. Прирост новых случаев замедляется, и на фоне этой тенденции венгерские власти в мае начали ослабление ограничительных мер.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОЛНОМОЧИЯ, ОКОНЧАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]