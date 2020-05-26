В Венгрии готовятся отозвать у правительства 20 июня чрезвычайные полномочия, принятые в связи с коронавирусом

Правительство Венгрии собирается передать в парламент законопроект, который предусматривает отмену 20 июня особых полномочий исполнительной власти, принятых из-за пандемии коронавируса, сообщают во вторник западные СМИ.
"Законопроект с призывом к правительству завершить режим (повышенной - ИФ) опасности будет направлен в парламент сегодня", - заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга.
"С принятием закона этот режим, как ожидается, завершится в Венгрии 20 июня", - добавила она.
В середине мая премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что в конце мая готов отказаться от экстренных полномочий, предоставленных ему парламентом в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
В конце марта парламент Венгрии принял закон, наделяющий в связи с угрозой коронавируса расширенными полномочиями правительство Орбана.
Впоследствии Орбан подвергся критике, в том числе со стороны Европарламента, поскольку действие закона, позволяющего его правительству действовать в режиме чрезвычайной ситуации, ограничено по времени лишь сроком, когда парламент решит, что эпидемиологический кризис в Венгрии успешно преодолен. Венгерская оппозиция в свою очередь утверждала, что расширенные властные полномочия Орбан использовал не для борьбы с коронавирусом, а для подавления несогласных с ним.
Сам Орбан настаивал, что новый закон позволил ему быстро и эффективно реагировать на ситуацию с пандемией.
СМИ напоминают, что по данным за вторник в Венгрии с населением в 10 млн человек выявлены 3771 случаев коронавируса. Зафиксированы 499 летальных исходов среди инфицированных лиц. Прирост новых случаев замедляется, и на фоне этой тенденции венгерские власти в мае начали ослабление ограничительных мер.
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