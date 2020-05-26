Всемирный банк ожидает самую глубокую за четверть века рецессию в Белоруссии

Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Белоруссии в 2020 году на 4%, отмечая, что такой уровень рецессии является самым глубоким для страны за последние 25 лет.
"Последствия пандемии, как ожидается, будут временными, но тяжелыми, при этом в экономике прогнозируется снижение деловой активности самыми резкими за последние почти 25 лет темпами", - говорится в опубликованном во вторник обновленном страновом обзоре ВБ по Белоруссии.
"Экономика Республики Беларусь испытывает негативное воздействие, вызванное пандемией COVID-19, продолжающимся снижением деловой активности в странах - основных торговых партнерах и шоком цен на нефть", - отмечают авторы обзора.
По их оценке, усилится давление на белорусский госдолг. "Структура государственного долга создает валютный риск для государственных финансов. Почти весь государственный и гарантированный государством долг (46,8% ВВП в 2019 году) выражен в иностранной валюте", - говорится в обзоре.
По данным экспертов банка, в 2020 году основная часть выплат по внешнему государственному долгу приходится преимущественно на обязательства перед Российской Федерацией (43% от общего объема) и погашение связанных кредитов, предоставленных Китаем (26% от общего объема), за чем следуют государственные валютные облигации, размещенные на внутреннем рынке ($853 млн).
По их оценке, внешняя ликвидность Белоруссии находится на низком уровне и снижается: "в апреле валютные резервы (без учета золота) составляли $5,3 млрд или около 1,5 месяца импорта товаров и услуг, что на четверть меньше, чем в январе". На фоне нарастания неприятия рисков на мировых рынках спреды по суверенным облигациям Белоруссии в середине апреля выросли в два раза до 650 б.п. по сравнению с январем, что является вторым самым высоким показателем в регионе (после Украины), отмечается в обзоре.
Между тем, в среднесрочной перспективе ВБ ожидает восстановления положительных темпов роста белорусской экономики - на уровне 1% в 2021 году и на 1,2% в 2021 году.
При этом эксперты отмечают, что "данный прогноз формируется в рамках существенных внешних неопределённостей и должен рассматриваться как один из многих возможных сценариев развития экономики".
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