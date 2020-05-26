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Внешняя политика 26.05.2020 20:03

Макрон заверил Алиева в поддержке Парижем справедливого мирного урегулирования конфликта в Карабахе

Париж продолжит поддержку переговорам по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявляет президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы, как одни из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, будем работать решительно и беспристрастно для согласованного, справедливого и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта»,- отмечается в поздравлении Макрона президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики, который отмечается в Азербайджане 28 Мая.

Текст поздравления опубликован во вторник на сайте азербайджанского лидера.

Макрон также подчеркнул успешное сотрудничество между Азербайджаном и Францией, которое выражается как в экономической, культурной и образовательной сферах.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]