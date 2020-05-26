Макрон заверил Алиева в поддержке Парижем справедливого мирного урегулирования конфликта в Карабахе

Париж продолжит поддержку переговорам по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявляет президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Мы, как одни из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, будем работать решительно и беспристрастно для согласованного, справедливого и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта»,- отмечается в поздравлении Макрона президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики, который отмечается в Азербайджане 28 Мая.
Текст поздравления опубликован во вторник на сайте азербайджанского лидера.
Макрон также подчеркнул успешное сотрудничество между Азербайджаном и Францией, которое выражается как в экономической, культурной и образовательной сферах.
Б.Рустамбеков
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