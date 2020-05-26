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Трамп ставит себе в заслугу отсутствие в США 2 млн жертв коронавируса

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь выступил в защиту своих действий в связи с пандемией коронавируса, подчеркнув, что если бы не его политика, то счет жертв эпидемии в США мог превысить 1 млн человек.

"И один погибший от этого невидимого вируса - уже слишком много; (коронавирус - ИФ) следовало остановить в месте его происхождения - в Китае, но я действовал очень быстро, принимал правильные решения", - написал Трамп в твиттере.

"Для всех продажных политиканов: если бы я не выполнял свою работу быстро и хорошо, мы потеряли бы 1,5-2 млн человек против (нынешних) 100 тыс. и плюс еще какого-то количества. (. . . ) Я закрыл въезд из Китая очень рано!" - заявил он.

При этом Трамп отметил, что такие его политические оппоненты как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раньше считали преждевременными действия американского президента.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, на данный момент в США выявлены 1 млн 710 тыс. 558 случаев коронавируса. Скончались 99 тыс. 928 инфицированных, вылечились 466 тыс. 980 человек.

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Тэги: США, ТРАМП, КОРОНАВИРУС, ДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]