Банк Англии пока далек от перехода к отрицательным ставкам - главный экономист

Банк Англии на текущий момент не принял решение о переходе к отрицательным ставкам, сказал главный экономист британского ЦБ Энди Холдейн.
При этом он отметил, что представители руководства регулятора допускают любые возможные варианты, но добавил, что "оценивать и делать - это разные вещи".
"На текущий момент мы находимся на стадии оценки", - сказал он на вебинаре, организованном Конфедерацией британской промышленности (Confederation of British Industry, CBI), во вторник.
Его слова заставили трейдеров передвинуть ожидания отрицательных процентных ставок на август 2021 года, тогда как неделю назад они ожидали, что Банк Англии может опустить ставку ниже нуля в декабре 2020 года, пишет агентство Bloomberg.
Масштабы рецессии в британской экономике в связи с пандемией коронавируса стали поводом для разговоров о возможности отрицательных ставок в Великобритании.
Банк Англии снизил ключевую ставку дважды с начала года, на текущий момент она составляет 0,1%. Экономисты говорят, что переход к отрицательным ставкам, вероятно, является для регулятора последним вариантом в списке предпочтительных мер, при этом многие ожидают, что регулятор увеличит объем программы выкупа облигаций в следующем месяце.
Холдейн сказал, что Банк Англии оценит влияние отрицательных ставок на финансовый сектор и то, какое воздействие они оказывают на уверенность в экономике.
По его словам, британская экономика, вероятно, не сможет восстановиться так же быстро, как сократилась, и ВВП может не вернуться к докризисным уровням до конца следующего года.
"Мы, по понятным причинам, будем наблюдать период продолжительной осторожности в отношении расходов как со стороны домохозяйств, так и со стороны компаний", - сказал он, отметив, что правительство должно сфокусироваться на укреплении уверенности, чтобы стимулировать расходы.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Макрон заверил Алиева в поддержке Парижем справедливого мирного урегулирования конфликта в Карабахе
Главы правительств стран СНГ 29 мая примут совместные документы о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики и образования
Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тыс. человек, число инфицированных - 5,59 млн - университет Хопкинса
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,4 тыс., скончавшихся увеличилось до 52
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Покидающий пост посла США в ФРГ Гренелл присоединится к предвыборному штабу Трампа
8,3 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 161 умерший - оперштаб
В Армении за сутки коронавирус выявлен у 372 человек, скончались 12 человек
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Состоялся третий международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Турция»
Состоялся второй международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Тюмень»
Bakcell предлагает 50 ГБ интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог