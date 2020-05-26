ЕС выделяет на программы помощи венесуэльским беженцам 144,2 млн евро - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о выделении дополнительных финансовых средств в качестве гуманитарной помощи беженцам и мигрантам из Венесуэлы.

"Я рад объявить, что ЕС выделит Международной донорской конференции солидарности с венесуэльскими беженцами и мигрантами 144,2 млн евро в качестве гуманитарной помощи. Эти средства также пойдут на реализацию проектов развития и предотвращение конфликтов", - сказал Боррель, выступая на конференции, инициаторами проведения которой стали ЕС и Испания.

Кроме того, по словам Борреля, Европейский инвестиционный банк выделит в распоряжение стран, принимающих мигрантов из Венесуэлы, 400 млн евро в качестве кредита.

По данным ООН, почти 4 млн человек были вынуждены покинуть Венесуэлу с начала 2016 года ввиду сложной экономической ситуации в стране. На сегодняшний день Колумбия приняла более 1,5 млн человек, Перу - более 800 тыс., Эквадор -более 300тыс. Немало венесуэльцев выехали и в другие страны Латинской Америки - в частности в Бразилию, Аргентину, Чили.