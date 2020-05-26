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ЕС выделяет на программы помощи венесуэльским беженцам 144,2 млн евро - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о выделении дополнительных финансовых средств в качестве гуманитарной помощи беженцам и мигрантам из Венесуэлы.

"Я рад объявить, что ЕС выделит Международной донорской конференции солидарности с венесуэльскими беженцами и мигрантами 144,2 млн евро в качестве гуманитарной помощи. Эти средства также пойдут на реализацию проектов развития и предотвращение конфликтов", - сказал Боррель, выступая на конференции, инициаторами проведения которой стали ЕС и Испания.

Кроме того, по словам Борреля, Европейский инвестиционный банк выделит в распоряжение стран, принимающих мигрантов из Венесуэлы, 400 млн евро в качестве кредита.

По данным ООН, почти 4 млн человек были вынуждены покинуть Венесуэлу с начала 2016 года ввиду сложной экономической ситуации в стране. На сегодняшний день Колумбия приняла более 1,5 млн человек, Перу - более 800 тыс., Эквадор -более 300тыс. Немало венесуэльцев выехали и в другие страны Латинской Америки - в частности в Бразилию, Аргентину, Чили.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, БЕЖЕНЦЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]