Греция с 15 июня возобновит международное авиасообщение Афин с некоторыми странами

Международные авиарейсы в Афины из ряда стран возобновятся 15 июня, сообщила представитель одной из крупнейших в Греции сети отелей Mitsis Hotels Ольга Карпизина.
"Греция начала снимать карантинные ограничения - с 11 мая были открыты пляжи, которые пока посещают только местные жители, с 25 мая заработали бары и рестораны. С 15 июня будут доступны вылеты в Афины из некоторых стран, перечень которых пока неизвестен. На острова и в регионы Греции международные рейсы возобновятся с 1 июля", - сказала она.
Карпизина добавила, что с 1 июня возобновят работу отели Sofitel в Афинах и Galini в городе Камена-Вурла. На греческих курортах гостиницы начнут открываться после 15 июня. Все отели будут оперировать с пониженной загрузкой в целях соблюдения постояльцами социальной дистанции.
"В гостиницах будут соблюдать правила безопасности. Так, все общественные поверхности, а также предметы в номерах будут регулярно дезинфицироваться, белье стираться. Гостям рекомендуют оплачивать все услуги банковскими картами, а не наличными", - отметила она.
По словам Карпизиной, больше всего изменений произойдет в зонах питания.
"Перчатки сотрудники ресторанов будут менять каждые полчаса. Гости будут обязаны дезинфицировать руки на входе и выходе. Постояльцев с недомоганием внутрь не пустят, их будут обслуживать в номерах бесконтактным способом", - сказала она.
Столы в зонах питания будут расставлены таким образом, чтобы на площади 10 кв.м располагалось не более четырех человек. При этом главный ресторан отелей будет работать 24/7, чтобы обслужить всех желающих.
"Что касается зон отдыха и пляжей, шезлонги будут расставлены на расстоянии двух метров друг от друга. Тренажеры в фитнес-центрах и объекты спа-центров будут дезинфицироваться после каждого гостя", - сообщила Карпизина.
Греция - одна из наименее затронутых пандемией COVID-19 европейских стран. По состоянию на 26 мая там выявили 2882 случая заражения коронавирусом, 172 человека скончались.
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