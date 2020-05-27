Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

Количество летальных исходов в США от последствий заражения коронавирусом превысило 100 тыс. человек, число инфицированных с начала пандемии достигает свыше 1,7 млн, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.
В целом же темпы роста заболеваемости и количества ежедневных летальных исходов снижаются.
В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 372,5 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от заражения COVID-19 - около 29,3 тыс. человек.
В соседнем штате Нью-Джерси выявлено более 157,1 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли около 11,2 тыс. человек.
На третьем месте по количеству заболевших находится штат Иллинойс, в котором расположен третий по численности населения город США - Чикаго. В штате зафиксировано свыше 112 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса там умерли около 4,9 тыс. человек.
К настоящему времени всего из заболевших коронавирусом в США вылечились около 468,7 тыс. человек.
Между тем отмечается рост количества заболевших COVID-19 в Калифорнии. Там за последние сутки выявлено более 2,3 тыс. инфицированных. Это самый большой прирост по США. Всего в штате с начала пандемии зафиксировано 96,9 тыс. случаев заражения. Умерли 3,8 тыс. человек.
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