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Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

Количество летальных исходов в США от последствий заражения коронавирусом превысило 100 тыс. человек, число инфицированных с начала пандемии достигает свыше 1,7 млн, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В целом же темпы роста заболеваемости и количества ежедневных летальных исходов снижаются.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 372,5 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от заражения COVID-19 - около 29,3 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено более 157,1 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли около 11,2 тыс. человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится штат Иллинойс, в котором расположен третий по численности населения город США - Чикаго. В штате зафиксировано свыше 112 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса там умерли около 4,9 тыс. человек.

К настоящему времени всего из заболевших коронавирусом в США вылечились около 468,7 тыс. человек.

Между тем отмечается рост количества заболевших COVID-19 в Калифорнии. Там за последние сутки выявлено более 2,3 тыс. инфицированных. Это самый большой прирост по США. Всего в штате с начала пандемии зафиксировано 96,9 тыс. случаев заражения. Умерли 3,8 тыс. человек.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]