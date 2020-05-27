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27.05.2020 09:00

США в ближайшие дни могут принять очередные меры против Китая в связи с Гонконгом - Трамп

Очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом Вашингтон может принять до конца этой недели, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Кое-что вы услышите до конца этой недели, я полагаю, это будет мощно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможных санкциях в отношении Китая. При этом он не уточнил, что речь идет именно о санкциях.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон осуждает намерение Пекина принять этот новый закон, считая инициативу серьезнейшим ударом по автономии этого специального административного района. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен пригрозил Китаю санкциями, если Пекин примет меры по "захвату" Гонконга, используя новый закон.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]