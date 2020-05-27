Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

26.05   $/bbl WTI 34.35 0.71 Brent 36.17 0.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.05.2020 09:16

Прибыль китайских базовых промышленных предприятий снизилась в апреле на 4,3% в годовом исчислении

Прибыль базовых предприятий китайской промышленности в апреле 2020 года достигла 478,1 млрд юаней ($67 млрд), снизившись на 4,3% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР в среду.

В марте этот показатель равнялся 34,9%.

За первые четыре месяца текущего года прибыль промышленных предприятий упала на 27,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Представитель отдела промышленности ГСУ Чжу Хун отметил, что, хотя в апреле ситуация с ростом прибыли несколько улучшилась, рыночный спрос еще не полностью восстановился, цены на промышленные товары продолжают снижаться, поэтому ожидания все еще далеки от оптимизма.

Данные размещены на официальном сайте ГСУ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРИБЫЛЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]