В Тбилиси утверждают, что неоднократно приглашали представителей РФ посетить центр Лугара

В Минздраве Грузии заявили, что несколько раз приглашали представителей России посетить исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, работу которого критиковала Москва.
"Подчеркиваю, очень много раз. Я лично разговаривал с бывшим главой Минздрава (РФ), с ее заместителем, с бывшим главным санитарным врачом, Онищенко, который нас иногда обвиняет и которого я хорошо знаю. Лично приглашал их и говорил, приезжайте и смотрите", - заявил грузинскому Первому каналу глава Национального центра Минздрава Грузии по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Так он прокомментировал заявление МИД РФ о том, что Москва обеспокоена военно-биологической деятельностью лаборатории Лугара и выступает за посещение этого центра российскими экспертами при предоставлении им гарантий доступа во все лабораторные корпуса.
Гамкрелидзе утверждает, что российская сторона в 2018 году отказалась принимать участие в оценке международными экспертами деятельности лаборатории Лугара. По его словам, в эту делегацию входили 21 представитель 18 стран, но Россия отказалась в этом участвовать.
Лаборатория Лугара была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. В Минздраве Грузии заявляют, что с 2013 года данный объект полностью подчиняется грузинскому Национальному центру по контролю за заболеваниями и финансируется из госбюджета. Власти Грузии ранее в связи с высказанными со стороны РФ подозрениями по поводу деятельности данной лаборатории неоднократно заявляли, что центр Лугара является безопасным объектом.
Накануне МИД РФ выступил за посещение этого центра российскими экспертами при предоставлении им гарантий доступа во все лабораторные корпуса. "Осуществляемая на базе "Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара" военно-биологическая деятельность иностранных государств вызывает немало обоснованных вопросов. Данная лаборатория высокого уровня биозащиты построена министерством обороны США и используется в его интересах для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний", - говорилось в комментарии МИД РФ.
"Посещение Центра им. Р.Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждём официальной реакции Тбилиси", - отмечалось в нем.
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