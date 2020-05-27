Минэкономразвития РФ повысит прогноз по росту ВВП в 2021г в 2,8% с учетом плана восстановления экономики

Минэкономразвития ожидает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%, рост на 2,8% в 2021 году, но прогноз по 2021 году будет скорректирован с учетом общенационального плана развития экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"Мы ожидаем снижение экономики в этом году до 5%. Уменьшится как потребительский, так и инвестиционный спрос", - сказал он.

"В 2021 году пока ожидаем восстановление экономики на 2,8%, но этот прогноз мы сейчас корректируем (вверх - ИФ) с учетом мероприятий общенационального плана восстановления экономики, подготовка которого сейчас завершается на площадке правительства", - добавил министр.

Решетников напомнил, что министерство прогнозирует цены на нефть Urals в $31 в 2020 году и $35 в 2021 году.

"При этом сразу скажу, что с учетом нашей макроэкономической политики и накопленных резервов даже такой уровень цен на нефть позволяет нам с абсолютной уверенностью говорить о выполнении всех обязательств", - подчеркнул Решетников.

Министр также заявил, что "принятые меры по сохранению занятости позволяют ограничить, но не предотвратить высвобождение работников". "На текущий год мы закладываем умеренный рост безработицы, в среднем 5,7%", - отметил он.

Решетников сообщил, что общая "стоимость" мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3,3 трлн рублей.

Глава Минэкономразвития также отметил, что министерство предлагает максимально продлить действие принятых решений по мораторию и ограничениям на проверки, а также по продлению принципа "лицензии автоматом" на 2021 год.