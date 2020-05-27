ФРГ в качестве председателя Евросовета займется преодолением последствий пандемии коронавируса

Приоритетами Германии в ходе председательства в Европейском совете будет борьба с последствиями пандемии коронавируса, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер пояснила основные приоритеты немецкого председательства в Евросовете. Она сказала, что из-за пандемии коронавируса приоритет получит борьба с кризисом и его последствиями", - сказал Зайберт по итогам переговоров канцлера Ангелы Меркель с председателем Европарламента Давидом Сассоли.
Переговоры Меркель и Сассоли прошли в формате видеоконференции, основными тематическими блоками конференции стали вопросы финансов, экономики, защиты климата.
Председательство переходит к Германии переходит 1 июля, программа действий уже принята, указал Зайберт.
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