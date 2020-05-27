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Дальнее зарубежье 27.05.2020 16:46

ФРГ в качестве председателя Евросовета займется преодолением последствий пандемии коронавируса

Приоритетами Германии в ходе председательства в Европейском совете будет борьба с последствиями пандемии коронавируса, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер пояснила основные приоритеты немецкого председательства в Евросовете. Она сказала, что из-за пандемии коронавируса приоритет получит борьба с кризисом и его последствиями", - сказал Зайберт по итогам переговоров канцлера Ангелы Меркель с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

Переговоры Меркель и Сассоли прошли в формате видеоконференции, основными тематическими блоками конференции стали вопросы финансов, экономики, защиты климата.

Председательство переходит к Германии переходит 1 июля, программа действий уже принята, указал Зайберт.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕВРОСОВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО, ПРИОРИТЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]