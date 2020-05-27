Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести меры по регулированию деятельности соцсетей или вообще закрыть их, так как они, по его мнению, стремятся помешать республиканцам выражать свои взгляды.

"У республиканцев сложилось ощущение, что соцсети на своих платформах полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их (соцсетей) деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий", - написал он в своем твиттере.

"Мы видели, что они безуспешно пытались сделать в 2016 году, и теперь мы не можем допустить, чтобы был претворена в жизнь аналогичная, но более совершенная схема", - добавил Трамп, считающий, что СМИ и соцсети в 2016 году стремились помочь победить на президентских выборах кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

Обращаясь к соцсетям, Трамп призвал их "сейчас же исправиться".

Трамп - очень активный пользователь соцсетей. Он ежедневно публикует многочисленные сообщения в Twitter. Недавно президент рассказал, что пишет их либо самостоятельно, либо, когда нет времени, диктует текст помощнику. Также сообщения от Трампа регулярно появляются в Facebook и Instagram. Как его сторонники, так и противники, как правило, активно оставляют комментарии к публикациям.

Трамп объяснял, что считает соцсети способом обращаться напрямую к американцам, без посредничества СМИ, многие из которых, по его мнению, лишь распространяют фейковые новости о его деятельности.