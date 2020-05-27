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Туризм 27.05.2020 17:29

Кипр обещает покрыть расходы туристов в случае выявления коронавируса на отдыхе

Правительство Кипра обещает покрыть расходы туристов в случае выявления у них коронавируса во время отдыха на острове, сообщает в среду Associated Press.

Так, правительство Кипра обещает, что покроет расходы на питание, лечение и размещение в больнице, если турист сдаст положительный тест на коронавирус. Самостоятельно ему придется оплатить только такси до аэропорта и перелет на родину.

Специально для иностранных туристов на острове будет отведена отдельная больница на 100 мест, в ней также зарезервируют около 200 аппаратов ИВЛ для пациентов в критическом состоянии. Кроме того, для членов семей туристов и для тех, с кем они вступали в тесный контакт, будет отведен отель на 500 комнат.

Кипр запланировал возобновление международного авиасообщения на 9 июня, изначально на Кипр прилететь смогут граждане 19 стран. За три дня до прилета они должны сдать тест на коронавирус, который докажет, что он не больны на момент прибытия на отдых. Сертификат о здоровье туристов попросят показать до посадки на рейс, а в полете они должны будут надеть маски на лицо. После прибытия на Кипр у туристов измерят температуру, некоторым могут предложить сдать бесплатный тест на COVID-19.

Во время отдыха на острове туристов попросят соблюдать дистанцию с незнакомыми людьми как минимум в два квадратных метра на улице и три квадратных метра в помещении.

Шезлонги на пляжах буду размещены в двух метрах друг от друга. Сотрудники отелей будут носить защитные маски на лице. В кафе, ресторанах, барах и пабах столики выставят в двух метрах друг от друга, максимальное количество гостей за одним столом ограничат группой до 10 человек. Также гостям будут предлагать по возможности расплачиваться картой. Порядок работы ночных клубов на Кипре пока не определен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИПР, ТУРИСТЫ, ЛЕЧЕНИЕ, РИСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]