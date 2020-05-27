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Здравоохранение 27.05.2020 17:51

Создание вакцины от коронавируса может занять более 1,5 лет - глава Merck

Разработка вакцины от коронавируса может занять больше времени, чем прогнозируют некоторые занимающиеся этим компании, предупредил главный исполнительный директор американского фармпроизводителя Merck & Co. Кеннет Фрейзер.

В интервью изданию Financial Times он поставил под сомнение возможность того, что вакцина будет доступна через 12-18 месяцев.

Фрейзер назвал эти временные рамки "очень агрессивными" и сказал, что не хочет, чтобы его компания их придерживалась. По его словам, вакцины должны тестироваться в ходе "очень крупных клинических испытаний", которые занимают месяцы или годы.

Merck во вторник объявила о двух программах разработки вакцины от COVID-19.

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc., также разрабатывающая вакцину от коронавируса, прогнозирует, что она будет готова для использования в экстренных ситуациях осенью.

Тем временем еще один разработчик вакцины - компания Novavax Inc. - сообщил, что планирует получить разрешение на ее применение в экстренных случаях к концу года.

Merck придерживается более осторожных прогнозов о перспективах для вакцины, чем ее конкуренты. Компания одной из последних среди крупных производителей лекарств объявила о разработке вакцины и терапевтических программах.

В конце апреля президент Merck Research Laboratories Роджер Перлмуттер предупредил, что за последние 25 лет регуляторы одобрили вакцины лишь от семи новых заболеваний.

"Разработка вакцины - это чрезвычайно сложно, и обычно для этого требуются многолетние исследования", - сказал он.

Между тем инвесторы в последние недели активно следят за новостями, касающимися прогресса разработки вакцин. Акции Moderna подскочили на 20% 18 мая, когда компания сделала заявление о первой фазе тестирования препарата, и упали на 10% на следующий день после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению ее сообщения о результатах испытания.

Акции Merck в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 0,6%, цена бумаг Moderna снижается на 4,8%.

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Тэги: США, ФАРМКОМПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]