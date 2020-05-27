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27.05.2020 16:16

За последний год число 4G пользователей Nar возросло на 66%

Число пользователей сети 4G Nar, всегда предоставляющего своим абонентам качественное и бесперебойное интернет соединение, в первом квартале 2020 года увеличилось на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря доступным интернет-пакетам, предоставляемым мобильным оператором, объем интернет-трафика вырос на 51%. Следует отметить, что на рост повлияла установка базовых станций с технологией LTE/LTE-A по всей стране, увеличение проникновения смартфонов на рынок, а также продукты, представленные для удовлетворения потребностей клиентов в интернете.

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В целях обеспечения своих абонентов высокоскоростной и бесперебойной 4G связью, Nar, продолжил расширять свое присутствие в столице и регионах. Так, за первый квартал 2020 года в стране было установлено около 50 базовых станций 3G и 4G/4.5G. Количество 4G пользователей Nar, всегда предоставляющего своим клиентам опыт бесперебойного и скоростного интернета, превысило 1 миллион. В настоящее время количество пользователей 4G мобильного оператора в Баку составляет 67%, а в регионах - 33%.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 93 % территории страны (за исключением оккупированных территорий). В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]