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ТЭК 27.05.2020 18:11

Новые санкции США из-за "Северного потока 2" неуместны, заявили в Берлине

Позиция ФРГ относительно газопровода "Северный поток 2" не изменилась, Берлин считает, что новые санкции США были бы не к месту и не ко времени, заявила представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер.

"С нашей точки зрения сейчас неподходящее время для раскручивания спирали эскалации и принятия новых санкций, сейчас перед нами другие вызовы", - сказала Айхлер, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Накануне газета Hаndelsblatt сообщила о планах США ввести в отношении газопровода новые санкции.

"Я прочитала об этом сегодня утром в СМИ, наша позиция по теме "Северный поток 2" не изменилась", - сказала журналистам, в свою очередь, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, СЕВПОТОК2, США, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]