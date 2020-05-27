Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,5 тыс., скончавшихся увеличилось до 54

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 165 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время скончались два человека 1948-го и 1957-го года рождения с положительными результатами анализа на COVID-19, выздоровели и отпущены домой 78 человек", - подчеркивает штаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 4568, вылечившихся - 2897 человек, скончавшихся - 54.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 1617 человек. Состояние 49 из них оценивается как тяжелое, 63 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба всего проведено 280,663 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Б.Рустамбеков