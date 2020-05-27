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Здравоохранение 27.05.2020 16:41

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,5 тыс., скончавшихся увеличилось до 54

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 165 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время скончались два человека 1948-го и 1957-го года рождения с положительными результатами анализа на COVID-19, выздоровели и отпущены домой 78 человек", - подчеркивает штаб.

Таким образом, общее число зараженных достигло 4568, вылечившихся - 2897 человек, скончавшихся - 54.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 1617 человек. Состояние 49 из них оценивается как тяжелое, 63 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба всего проведено 280,663 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]