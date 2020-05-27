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Макроэкономика 27.05.2020 18:31

Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила в среду создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро.

"Из этих 750 млрд евро 500 млрд будут составлять субвенции, а 250 - займы", - заявила фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

По ее словам, беспрецедентный экономический кризис, начинавшийся как санитарный, требует от стран Евросоюза "совместного прыжка вперед".

"Либо каждый сам по себе, (. . .) либо мы вместе совершим большой шаг вперед", - сказала глава ЕК.

Она отметила, что для нее выбор ясен: надо идти вперед.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ИДЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]