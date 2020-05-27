Украинское правительство одобрило меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о поставках сжиженного природного газа из США

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США на Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.
"Минэкоэнерго обработало проект меморандума о сотрудничестве между Louisiana Natural Gas Exports и Кабинетом министров Украины о содействии поставкам газа в Украину и усовершенствовании газовой инфраструктуры, который предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС", - отметила врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец,
Согласно данным, которые обнародовал нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Telegram-канале, документ предусматривает ежегодный объем поставок LNG около 5,5 млрд куб. м, а его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.
Меморандум, в частности, предусматривает строительство нового газопровода между газовым узлом Германовице (Польша) и Бильче-Волицким ПХГ. Финансирование проекта может включать поддержку определенных правительственных учреждений США и Европы.
Окончательные соглашения могут в себя включать долгосрочный договор на поставку LNG из США на Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной,
Экс-замглавы Минэкоэнерго Константин Чижик в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в начале марта отмечал, что правительства США и Украины договорились о поставках на Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд куб. м ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских ПХГ.
По его словам, оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины". Для запуска этого проекта в полном объеме необходимо от двух до трех лет, поскольку сегодня остаются ограниченными возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа в 6-8 млрд куб. м.
Чижик напомнил, что Украина, располагающая самыми большими газовыми хранилищами в мире, готова уже в ближайшее время принять такой объем газа, но сейчас польский маршрут позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м газа, поэтому необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны.
Алиев и Зеленский обсудили реализацию проектов в Украине за счет азербайджанских инвестиций
Азербайджан выдал Ирану 19 осужденных
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID-19 - ООН
Создание вакцины от коронавируса может занять более 1,5 лет - глава Merck
Кипр обещает покрыть расходы туристов в случае выявления коронавируса на отдыхе
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
На выборах в США в случае голосования по почте выиграет тот, кто будет больше жульничать, считает Трамп
Трамп грозит закрыть соцсети, обвинив их в стремлении "заглушить голоса консерваторов"
ФРГ в качестве председателя Евросовета займется преодолением последствий пандемии коронавируса
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
За последний год число 4G пользователей Nar возросло на 66%
ВТБ (Азербайджан) заработал прибыль в размере 7,2 млн манатов за 2019 год по МСФО
Состоялся третий международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Турция»
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог