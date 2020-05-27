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ТЭК 27.05.2020 18:53

Украинское правительство одобрило меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о поставках сжиженного природного газа из США

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США на Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.

"Минэкоэнерго обработало проект меморандума о сотрудничестве между Louisiana Natural Gas Exports и Кабинетом министров Украины о содействии поставкам газа в Украину и усовершенствовании газовой инфраструктуры, который предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС", - отметила врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец,

Согласно данным, которые обнародовал нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Telegram-канале, документ предусматривает ежегодный объем поставок LNG около 5,5 млрд куб. м, а его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.

Меморандум, в частности, предусматривает строительство нового газопровода между газовым узлом Германовице (Польша) и Бильче-Волицким ПХГ. Финансирование проекта может включать поддержку определенных правительственных учреждений США и Европы.

Окончательные соглашения могут в себя включать долгосрочный договор на поставку LNG из США на Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной,

Экс-замглавы Минэкоэнерго Константин Чижик в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в начале марта отмечал, что правительства США и Украины договорились о поставках на Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд куб. м ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских ПХГ.

По его словам, оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины". Для запуска этого проекта в полном объеме необходимо от двух до трех лет, поскольку сегодня остаются ограниченными возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа в 6-8 млрд куб. м.

Чижик напомнил, что Украина, располагающая самыми большими газовыми хранилищами в мире, готова уже в ближайшее время принять такой объем газа, но сейчас польский маршрут позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м газа, поэтому необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны.

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Тэги: УКРАИНА, США, LNG, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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