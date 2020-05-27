В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID-19 - ООН

Примерно каждый шестой человек в мире возрастом до 29 лет перестал работать из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщили в среду в Международной организации труда (МОТ).
"Экономический кризис из-за COVID-19 ударил по молодежи - особенно по женщинам - причем сильнее и быстрее, чем по любой другой группе", - приводит пресс-служба МОТ слова гендиректора организации Гая Райдера.
В МОТ указали, что последствия пандемии не только привели к значительным потерям своих рабочих мест молодежью, но и "нарушила систему образования и обучения, создала значительные препятствия для тех, кто стремится попасть на рынок труда или сменить работу".
По данным организации, 178 млн человек возрастом до 29 лет были заняты до кризиса в сферах, которые наиболее пострадали в результате пандемии, в частности, в розничной торговле и туризме. Почти 77% работавших до пандемии молодежи были устроены неофициально.
"Около половины молодых студентов сообщили о вероятной отсрочке завершения своих нынешних курсов, тогда как 10% из них ожидают, что вообще не смогут завершить свое обучение" из-за кризиса в связи с коронавирусом, говорится в докладе МОТ.
Кроме того, согласно исследованию организации, те, кто сохранил свои рабочие места, столкнулись с сокращениями числа рабочих часов. Так, в среднем этот показатель уменьшился на 23%.
Эксперты организации в свете такого положения вещей призывают к срочным, масштабным и целенаправленным политическим мерам по поддержки молодежи.
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