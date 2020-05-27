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Дальнее зарубежье 27.05.2020 19:31

На выборах в США в случае голосования по почте выиграет тот, кто будет больше жульничать, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен допускать голосования по почте на выборах, так как будет невозможно гарантировать их честность.

"Мы не можем допустить, чтобы в нашей стране укоренилось голосование по почте в больших масштабах. Ведь при таком голосовании все получат возможность жульничать, подделывать или похищать бюллетени", - написал он в среду в твиттере.

По мнению Трампа, таким образом, при массовом голосовании по почте "выиграет тот, кто будет больше всего жульничать".

Днем ранее он пояснил, что ничего не имеет против, если те американцы, которые по уважительным причинам не могут явиться на избирательный участок, отправят свой бюллетень по почте.

Эта тема стала актуальной в свете пандемии коронавируса COVID-19. В США активно обсуждается идея организации голосования по почте на выборах президента в ноябре 2020 года, если к тому времени в стране все еще будут случаи заражения этим вирусом.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ, ПОЧТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]