Алиев и Зеленский обсудили реализацию проектов в Украине за счет азербайджанских инвестиций

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом.

«Зеленский 27 мая позвонил Алиеву. Президент Украины выразил благодарность за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. Президент Азербайджана отметил, что помощь отражает дух отношений между нашими странами и народами», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе разговора также были обсуждены вопросы, связанные с реализацией проектов на территории Украины за счет азербайджанских инвестиций.

Главы государств отметили необходимость продолжение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной сферах, в постпандемический период.

Зеленский поздравил Алиева и весь азербайджанский народ с завершением месяца Рамазан и с Днем Республики.

Б.Рустамбеков