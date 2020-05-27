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Внешняя политика 27.05.2020 18:12

Алиев и Зеленский обсудили реализацию проектов в Украине за счет азербайджанских инвестиций

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом.

«Зеленский 27 мая позвонил Алиеву. Президент Украины выразил благодарность за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. Президент Азербайджана отметил, что помощь отражает дух отношений между нашими странами и народами», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе разговора также были обсуждены вопросы, связанные с реализацией проектов на территории Украины за счет азербайджанских инвестиций.

Главы государств отметили необходимость продолжение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной сферах, в постпандемический период.

Зеленский поздравил Алиева и весь азербайджанский народ с завершением месяца Рамазан и с Днем Республики.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]