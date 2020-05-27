Алиев и Зеленский обсудили реализацию проектов в Украине за счет азербайджанских инвестиций

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом.
«Зеленский 27 мая позвонил Алиеву. Президент Украины выразил благодарность за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом. Президент Азербайджана отметил, что помощь отражает дух отношений между нашими странами и народами», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
В ходе разговора также были обсуждены вопросы, связанные с реализацией проектов на территории Украины за счет азербайджанских инвестиций.
Главы государств отметили необходимость продолжение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной сферах, в постпандемический период.
Зеленский поздравил Алиева и весь азербайджанский народ с завершением месяца Рамазан и с Днем Республики.
Б.Рустамбеков
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