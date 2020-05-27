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Транспорт и связь 27.05.2020 19:30

AZAL доставили из Москвы в Баку 175 граждан Азербайджана

Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в среду чартерным рейсом из Москвы в Баку вернули на Родину 175 азербайджанских граждан.

«Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» продолжает выполнять чартерный рейсы для возвращения граждан на Родину. Так, 27 мая был выполнен чартерный рейс из Москвы в Баку, который доставил 175 наших соотечественников», - сообщает авиакомпания.

Согласно установленным правилам, прибывшие из столицы России все пассажиры были помещены на карантин.

Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, AZAL, РОССИЯ, ЧАРТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]