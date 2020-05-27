AZAL доставили из Москвы в Баку 175 граждан Азербайджана

Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в среду чартерным рейсом из Москвы в Баку вернули на Родину 175 азербайджанских граждан.
«Национальный авиаперевозчик «Азербайджанские Авиалинии» продолжает выполнять чартерный рейсы для возвращения граждан на Родину. Так, 27 мая был выполнен чартерный рейс из Москвы в Баку, который доставил 175 наших соотечественников», - сообщает авиакомпания.
Согласно установленным правилам, прибывшие из столицы России все пассажиры были помещены на карантин.
Отметим, что чартерные рейсы AZAL выполняются в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.
Б.Рустамбеков
Алиев и Зеленский обсудили реализацию проектов в Украине за счет азербайджанских инвестиций
Азербайджан выдал Ирану 19 осужденных
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID-19 - ООН
Создание вакцины от коронавируса может занять более 1,5 лет - глава Merck
Кипр обещает покрыть расходы туристов в случае выявления коронавируса на отдыхе
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
На выборах в США в случае голосования по почте выиграет тот, кто будет больше жульничать, считает Трамп
Трамп грозит закрыть соцсети, обвинив их в стремлении "заглушить голоса консерваторов"
ФРГ в качестве председателя Евросовета займется преодолением последствий пандемии коронавируса
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
За последний год число 4G пользователей Nar возросло на 66%
ВТБ (Азербайджан) заработал прибыль в размере 7,2 млн манатов за 2019 год по МСФО
Состоялся третий международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Турция»
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог