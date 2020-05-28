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Туризм 28.05.2020 17:30

Парк Disney World во Флориде возобновит работу в июле

Самый посещаемый в мире парк развлечений Disney World во Флориде начнет принимать посетителей в июле, сообщает телеканал CNN.

По его данным, тематические парки "Волшебное Королевство" и "Королевство животных" откроются 11 июля, остальные два - 15 июля.

Главный исполнительный директор The Walt Disney Company Боб Чапек заверил, что компания предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности посетителей.

"Мы можем сказать, что мы сделали все необходимое для того, чтобы возобновить деятельность ответственно", - сказал Чапек в интервью телеканалу.

Парк был закрыт в середине марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее в мае возобновил работу парк развлечений "Диснейленд" в китайском Шанхае. Пока количество посетителей ограничено, и туристам необходимо заранее бронировать туры. При этом администрация парка усилила меры дезинфекции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, DISNEY, ПАРК, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]