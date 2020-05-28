Низкие цены на нефть создают риски M&A на рынке - замминистра энергетики РФ

Текущая ситуация с низкими ценами на нефть и спросом из-за пандемии коронавируса COVID-19 дестабилизировала мировые топливные рынки и создает риски как для удовлетворения перспективного спроса, так и риски возможных слияний и поглощений на этом рынке, заявил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский в ходе Международной онлайн Конференции "Управление рисками в энергетике 2020".
"Очевидно, что мы столкнулись не с обычным циклическим спадом, а с серьезными изменениями в мировой экономике и, как следствие, в энергетике. Вопрос, как она будет восстанавливаться - на принципах сотрудничества или конфронтации? Пример сотрудничества - это достигнутые договоренности между производителями нефти в рамках ОПЕК++ по сокращению объемов нефтедобычи, которые стали шагом на пути сближения фундаментальных показателей спроса и предложения и, как следствие, балансирования рынка", - сказал он.
"Предпринимаемые крупными потребителями нефти шаги по смягчению карантинных мер также будут стимулировать постепенное восстановление спроса на нефть. Однако нефтяные компании в первом квартале текущего года уже показали убытки и уже приняли решение о сокращении своих инвестиционных программ, что очевидно создает риски удовлетворения как перспективного спроса, так и риски возможных слияний и поглощений на этом рынке", - заметил Яновский, отметив, что Россия готова с учетом конъюнктуры рынка к принятию необходимых мер в контакте как с партнёрами по ОПЕК+, так и с другими странами.
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