Восстановление на рынке газа произойдет быстрее, чем на нефтяном, ожидают в Минэнерго РФ

Восстановление на рынке газа произойдет быстрее, чем на рынке нефти, поскольку показатели снижения среднемирового спроса на газ составляют до 5%, заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский в ходе Международной онлайн Конференции "Управление рисками в энергетике 2020".
"Продолжает лихорадить рынок газа. Цены на европейском спотовом рынке достигли абсолютного минимума за многие годы. В частности, например, экспортные цены (за вычетом транспортных расходов и таможенных пошлин - ИФ) на российский газ сейчас опускаются ниже, чем цены в Российской Федерации", - отметил он.
"Правда, ожидается, что на этом рынке восстановление произойдёт быстрее, поскольку показатели среднегодового сокращения мирового спроса на газ составляют до пяти процентов - в основном в промышленности и коммерческом секторе", - уверен российский чиновник.
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