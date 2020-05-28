8,3 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 174 умерших

Суточный прирост инфицированных коронавирусом практически не изменился со среды, а число умерших вновь повторило наивысший показатель, установленный во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 371 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3560 (42,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном в четверг.

Накануне в Москве также было 8,3 тыс. заболевших (8338). 25 и 26 мая суточный прирост в России составлял по 8,9 тыс. диагнозов. В среднем с 16 мая этот показатель составляет чуть более 9 тыс. Темп прироста в России остался на уровне +2,3%.

За сутки в России зарегистрированы 174 летальных исхода, ассоциированных с COVID-19. Ровно столько же было два дня назад 26 мая; это самое высокое значение за все время ситуации с коронавирусом в стране. С середины мая суточная смертность от коронавируса трижды обновляла максимумы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от Covid-19.

Нарастающим итогом в России зарегистрирован 379 051 случай коронавирусной инфекции, 4 142 умерших и 150 993 выписанных (8 785 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 223 916. Выздоровел в стране каждый третий пациент (39,8%) от общего их числа за все время.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте (по данным американского Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (411,8 тыс., +20,6 тыс.), на первом США (почти 1,7 млн, +18,2 тыс.)

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2054 новых случаев COVID-19 за сутки, 71 смерть и 3793 выздоровевших. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 173 497 случаев Covid-19.

НОВЫЕ ЗАБОЛЕВШИЕ И СМЕРТИ В РЕГИОНАХ

Еще 774 новых случаев коронавируса за минувшие сутки зарегистрировано в Московской области, 383 - в Санкт-Петербурге, 268 - в Свердловской области, 228 - в Нижегородской области, 154 - в Ростовской области, 147 - в Красноярском крае, 127 - в Архангельской области, 124 - в Дагестане, 111 - в Волгоградской области, по 110 в Воронежской области, Тульской области. 109 - в Брянской области, 104 - в Ханты-Мансийском АО,

Помимо 73 умерших в Москве, больше всего летальных исходов в Дагестане и Московской области - по 21. Еще 9 - в Санкт-Петербурге, по шесть умерших в Тульской и Нижегородской области, пятеро - в Северной Осетии, четверо - в Смоленской области, по трое - в Ингушетии, Астраханской области, Тверской области. По два летальных исхода в Кабардино-Балкарии, Саратовской, Свердловской, Орловской областях. По одному - в Коми, Татарстане, Ямало-Ненецком АО, Тыве, Самарской, Челябинской, Владимирской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской, Кировской областях, Ставропольском и Хабаровском краях.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ И ТЕСТИРОВАНИЕ

Коэффициент распространения инфекции в России составляет 0,97, изменений по сравнению с данными накануне нет (Россия без Москвы - 1,03, накануне 1,02). В Москве показатель немного снизился - с 0,85 до 0,83.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). В Москве Rt уже опускался ниже 0,8 (16 - 22 мая), но затем вновь подрастал. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня Москва приступит к первому (по классификации Роспотребнадзора) этапу выхода из ограничений: в столице с 1 июня разрешат прогулки в парках и занятия спортом по графику, будут открыты непродовольственные магазины и некоторые предприятия сферы услуг, которые не требуют длительного контакта с клиентом. Пропускной режим и режим самоизоляции в городе при этом сохраняются до 14 июня. Московская область с 23 мая отменила пропускной режим, прогулки и занятия физкультурой пока не разрешены.

22 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уже в трети российских регионов показатель Rt опустился ниже 1,0. Затем, 24 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число таких регионов уже достигло 44 - это каждый второй регион страны.

Роспотребнадзор в четверг сообщает, что в России всего выполнено свыше 9,7 млн тестов на коронавирус, из них 285 тыс. за сутки. Под медицинским наблюдением в стране находятся 300 тыс. человек.