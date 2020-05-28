В Японии опровергли информацию о ваучерах для иностранных туристов

Японское агентство по туризму опровергло информацию о том, что Токио будет выдавать иностранным туристам ваучеры на покрытие стоимости путешествия, чтобы стимулировать туризм в стране, сообщает The Japan Times.

"Что касается сообщений некоторых СМИ о том, что "японское правительство рассматривает возможность покрытия половины расходов иностранных туристов на поездки в Японии", примите к сведению, что кампания Go To Travel рассматривается правительством Японии как инициатива, чтобы стимулировать внутренний туризм в Японии после пандемии COVID-19, и что она покроет только часть расходов на поездки внутри страны", - говорится в заявлении агентства в твиттере.

Ранее в японских СМИ появилась информация о том, что правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до $185 в день. Затем СМИ Японии скорректировали свои заметки об инициативе, но ложная информация к тому времени уже успела широко разойтись в западных СМИ, отмечает The Japan Times.