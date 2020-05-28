Минэнерго РФ видит риски для газоснабжения в бурном развитии СПГ

Активное развития сектора СПГ создает риски для устойчивости действующих систем газоснабжения, опирающихся на газопроводную инфраструктуру.

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский в ходе Международной онлайн Конференции "Управление рисками в энергетике 2020" заявил: "Активное развитие рынка СПГ, которым занимаются практически все производили газа, создает очевидные риски устойчивости трубопроводных поставок газа, являющихся в настоящее время основой газоснабжения".

За пять месяцев 2020 года поставки СПГ на рынок Европы выросли на 16%, в том числе в Бельгию - на 23%, Нидерланды и Великобританию - на 20%.